Порыв трубопровода теплотрассы произошел 16 января в Солигорске. Из-за аварии без отопления и горячей воды остаются 92 многоквартирных дома, пять детских садов и школа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.Спасатели получили сообщение о прорыве трубопровода диаметром 200 мм в 0.55. Инцидент произошел на ул. Ленинского Комсомола, 30 в Солигорске Минской области.– На время проведения ремонтных работ без теплоснабжения и горячего водоснабжения остаются 92 многоквартирных жилых дома, 5 детских садов, школа, 3 административных здания и 2 магазина, – уточнили в МЧС.Там добавили, что последствия аварии намерены ликвидировать к десяти часам утра.Читайте также:На четвертые сутки в Новой Боровой наконец-то дали воду: и холодную, и горячуюА вечером 17 ноября все-таки заработало отопление (подробности).В Новой Боровой снова были проблемы с водой и отоплениемНеполадки устранили ближе к ночи 14 января (подробности).