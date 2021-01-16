Смертельный пожар произошел в жилом доме в деревне Прошково Глубокского района. Там погибли мать и сын. Об этом сообщили в МЧС.Информацию о возгорании спасатели получили 15 января в 18:58. Когда они прибыли на место, то деревянный дом горел открытым пламенем, частично обрушилась кровля.– В доме проживала пенсионерка, хозяйка дома, 1960 года рождения. В этот день к ней в гости пришел ее сын, 1986 года рождения, проживающий в этой же деревне, – рассказали в МЧС.Во время тушения пожара работники МЧС нашли на полу в жилой комнате под слоем обрушившихся конструкций тело хозяйки дома. Позже на полу в ванной (тоже под слоем обломков) был найден труп сына хозяйки.Кроме того, огонь уничтожил кровлю, повредил потолочное перекрытие, стены, имущество.Причина пожара выясняются. Эксперты рассматривают версию – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.Читайте также:Мать и сын погибли во время пожара в собственном доме в Дзержинском районеОтец успел выбраться из горевшего здания (подробности).На Минске на Притыцкого в квартире произошел пожар. Мужчину спасти не удалосьСотрудники МЧС нашли хозяина квартиры в бессознательном состоянии (подробности).