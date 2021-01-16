Жители деревни в Брестском районе остались без света из-за невнимательного водителя лесовоза. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.Инцидент произошел в деревне Подлесье-Каменецкое 15 января примерно в 20.40.– По предварительной информации: 47-летний брестчанин, управляя лесовозом «МАЗ», должным образом не закрепил манипулятор лесовоза и, выезжая в лесопосадки в направление автодороги Р17 «Брест– граница Украины (Олтуш)», манипулятор открылся, в результате чего во время движения повредил тринадцать световых опор и заборные ограждения жилых домов населенного пункта, – рассказали подробности в ГАИ.Водителя привлекли к административной ответственности.В ГАИ напомнили, что лес – это серьезный груз, при перевозке которого необходим строгий контроль.Читайте также:В Минске женщина на KIA врезалась в троллейбус, а потом в маршруткуВодитель в больнице, правоохранительные органы проводят проверку (подробности).Мужчина переключил музыку на магнитоле. Из-за этого погибли двоеЗавершено расследование смертельного ДТП под Оршей – в крови водителя было три промилле алкоголя (подробности).