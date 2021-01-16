Курьезная оплошность вора в Бобруйске помогла сыщикам вычислить его. Историю рассказывает mogilevnews.by со ссылкой на главного специалиста по работе со СМИ УГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская.Кража произошла в конце декабря. У жителя Бобруйска из хозпостройки украли две упаковки пеноплекса. Замок в сарае был сломан, поэтому вор без труда проник в него. Когда сотрудники милиции осматривали место преступления, хозяин дома рассказал, что около забора нашел кое-что, ему не принадлежащее – черный пакет, в котором лежали мужские туфли.На каблуке одной из туфель эксперты нашли след пальца руки. По этому следу и вычислили вора. Оказалось, его данных хранятся в базе дактилоскопического учета АДИС. Вором оказался 42-летний боборуйчанин, недавно он вышел из мест лишения свободы. С хозяином дома мужчина был знаком, они накануне вместе пили спиртное. Возбуждено уголовное дело.