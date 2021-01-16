Немецкий косметический бренд Nivea Men не будет спонсором чемпионата мира по хоккею 2021 года, если турнир не перенесут из Беларуси. Такое заявление компания опубликовала в комментариях к своему посту в соцсети Instagram.«Всем привет, спасибо за ваши комментарии. Nivea Men выступает за уважение, единство и против всех форм дискриминации и насилия. Глядя на текущую ситуацию, мы решили, что Nivea Men не будет спонсором чемпионата мира по хоккею 2021 года, если будет подтверждено, что он пройдет в Беларуси. Мы уже проинформировали Международную федерацию хоккея (IIHF) о нашем решении и будем внимательно следить за текущими обсуждениями», – сказано в сообщении компании Nivea, сообщает телеканал «Дождь».Добавим, что уже в течение нескольких дней белорусы активно оставляют комментарии в Instagram Nivea, в которых просят не поддерживать турнир и осудить действия Александра Лукашенко.Накануне глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель признал, что у Беларуси мало шансов на проведение турнира.Соревнования должны состояться с 21 мая по 6 июня.Читайте также:Фазель назвал истинную цель своей встречи с ЛукашенкоОн также заявил, что дал понять, при каких условиях турнир пройдет в Минске (подробности).Тихановская прокомментировала заявление Фазеля про Чемпионат мира по хоккею. Вот что она сказала«Визит Рене Фазеля в Минск показал непоследовательность, которая может навредить репутации самой IIHF» (подробности).