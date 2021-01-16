В Витебске на уловку телефонных мошенников, представляющихся банковскими сотрудниками, попался даже финансовый аналитик одной из компаний.Мужчине позвонили в мессенджере с незнакомого номера. Звонивший представился сотрудником одного из банков и сказал, что от имени мужчины поступила заявка на оформление кредита на сумму более 1000 рублей, а в таком случае правила банка требуют уточнить у клиента лично, оформлял ли он заявку. Мужчина сказал, что он не только не подавал заявку, но и вообще является клиентом другого банка.-Собеседник сразу же заявил, что нужно непременно сообщить ему все реквизиты платежных карт, чтобы уберечься от возможных виртуальных мошенников, на что мужчина отметил, что сам свяжется со своим банком и прояснит ситуацию. Он уже собирался прекратить разговор, но неизвестный сказал, что сейчас переключит его на сотрудника того банка, где мужчина обслуживается, и уже через мгновение с потерпевшим разговаривала женщина, которая представилась техническим специалистом, - рассказал официальный представитель Первомайского РОВД Андрей Семенихин.Девушка предложила мужчине назвать четыре последних цифры всех своих карточек и идентификационный номер. Он назвал эти данные, а позже сообщил ей и коды подтверждения, которые пришли ему в СМС. В итоге со счетов финансового аналитика списали 12 000 рублей.По факту хищения с использованием компьютерной техники возбудили уголовное дело.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:А вот как жительница Бреста сама помогла мошенникам себя обокрасть на значительно большую сумму, чем они сняли с ее счета сразу.