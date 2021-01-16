Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало свежую статистику по коронавирусу. Так, по данным на 16 января, в республике за сутки зарегистрированы 1 тысяча 933 новых случая заболевания, из больниц выписаны 2 тысячи 176 пациентов.За минувшие 24 часа в стране умерли девять человек с выявленным коронавирусом.Всего с начала пандемии в республике зарегистрированы 223 тысячи 537 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 206 тысяч 676 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом.За все время распространения инфекции на территории Беларуси умерли 1 тысяча 573 пациента с подтвержденным COVID-19.Также в Минздраве отметили, что за прошедшие сутки специалисты провели 22 тысячи 769 тестов. Всего в республике выполнено 4 миллиона 238 тысяч 864 таких анализа.Читайте также:Эксперты ВОЗ следят за расследованием гибели пациентов после вакцинации от коронавирусаОдин пациент умер после прививки в Бельгии, еще 23 - в Норвегии (подробности).Врач назвал два лекарства, которые нельзя использовать при COVID-19Он призвал быть особенно осторожными людей с сердечными заболеваниями (подробности).