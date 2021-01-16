Белорусские больницы в субботу, 16 января, начали получать партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для вакцинации медработников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.Прививки будут делать тем медикам, которые находятся в зоне риска.– Прежде всего, планируется привить 2 тысячи 285 медработников Минска, 3 тысячи 460 Брестского региона, 3 тысячи 260 – Витебского, 4 тысячи 365 Гомельского, 1 тысячу 735 Гродненского, 1 тысячу 610 Могилевского, 2 тысячи 485 Минской области. Около 800 доз – для медработников республиканских учреждений, – уточнили в Минздраве.Там отметили, что подобная практика применяется во всем мире.Распределение вакцины по регионам основано на количестве заявок учреждений здравоохранения.Напомним, что первоначальный контракт на поставку 170 тысяч доз российской вакцины «Спутник V» Беларусь заключила в 2020-м году. Тогда были получены несколько небольших партий вакцин, а в канун Нового года – партия в 20 тысяч доз. Она прошла контроль качества. Исследования проводила лаборатория, зарегистрированная в Национальной системе аккредитации Беларуси.В министерстве добавили, что в первом квартале 2021 года потребность в вакцине «Спутник V» намерены закрывать мощностями белорусских фармпроизводителей.Читайте также:Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 января 2021 года: 1933 новых случая заболевания, девять смертейМы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на субботу, 16 января 2021 года (подробности).Стало известно, почему Twitter-аккаунт российской вакцины «Спутник V» был заблокированТам публиковались данные о самом препарате и о его действии (подробности).В Беларуси 29 декабря началась массовая вакцинация российской вакциной «Спутник V»: кто стал первымВакцину уже привезли в страну. Глава Минздрава отметил, что вакцинация будет проводиться в добровольном порядке (подробности).