В Брестской области раскрыто преступление, которое было совершено пять лет назад в деревне Магдалин Кобринского района. Незнакомец напал на супругов-пенсионеров около трех часов ночи. Он выставил оконное стекло и пробрался в дом. Угрожая супругам ломом, отобрал 200 000 неденоминированных рублей и четыре бутылки водки.На ломе, которым налетчик угрожал хозяевам дома, эксперты выделили его генетический материал, но в то время совпадения по базе данных АИС ДНК не обнаружилось. В конце 2020 года в поле зрения кобринской милиции попал 55-летний мужчина. Оказалось, что его биологические данные совпадают с генотипом человека, который пять лет назад напал на пенсионеров с ломом. Мужчина признался еще в одном похожем преступлении – в том же году он забрался в другой дом и отобрал у хозяйки 700 000 неденоминированных рублей. Интересно, что и в первом, и во втором случае потерпевшие утверждали, что на них напал не зрелый мужчина, а молодой парень, что затруднило поиск злоумышленника, рассказала официальный представитель УГКСЭ по Брестской области Анна Мацкевич.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:А вот как вычислили вора в Бобруйске: он забыл свои туфли!