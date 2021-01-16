Крупнейший производитель автомобилей в Чехи – компания SKODA – не будет спонсором чемпионата мира по хоккею, если он пройдет в Беларуси. Такое заявление опубликовано в официальном Twitter-аккаунте компании.«Мы горды тем, что в течение 28 лет являемся партнером чемпионатов мира Международной федерации хоккея. Но мы также уважаем и продвигаем права человека. Таким образом, SKODA откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею 2021 года, если будет подтверждено, что Беларусь будет соорганизатором этого мероприятия», – сказано в заявлении.Накануне о таком же решении объявил еще один известный бренд. Компания Nivea откажется от спонсорства ЧМ по хоккею, если турнир не перенесут из Беларуси. Такое заявление появилось в соцсетях бренда после того, как пользователи оставили многочисленные комментарии с просьбой не поддерживать турнир.Читайте также:«Должно произойти чудо»: Фазель признал, что у Беларуси мало шансов на проведение ЧМ по хоккеюКроме того, он прокомментировал свои фотографии с Лукашенко и Басковым (подробности).