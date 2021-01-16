Жители столичного микрорайона Новая Боровая 16 января вновь остались без отопления. И это уже второй раз за неделю. О проблеме с подачей тепла в дома сообщил Telegram-канал обслуживающей организации «А-100 комфорт».В настоящее время на месте аварии работает аварийная бригада.«В связи с аварией на котельной ГП «Минрайтеплосеть» в районе «Новая Боровая» возможны перебои с отоплением. Аварийная бригада уже работает над устранением неполадок», – сказано в сообщении.Напомним, что жители Новой Боровой 14 января целый день мерзли в домах из-за аварии на котельной. Тогда отопление и горячую воду им включили ближе к ночи.Читайте также:Авария в Солигорске: более 90 многоквартирных домов остались ночью безПрорвало трубу диаметром 200 мм (подробности).Водитель лесовоза оставил без света жителей деревни в Брестском районеВсего повреждены тринадцать световых опор и заборные ограждения жилых домов (подробности).