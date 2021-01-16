Военнослужащий Пинского погранотряда пытался застрелиться во время несения службы. Об этом сообщается на сайте Госпогранкомитета.Инцидент произошел 15 января. Известно, что рядовой – уроженец города Борисова 2002 года рождения.«С мая 2020 года проходит срочную военную службу в органах пограничной службы. С ноября 2020 года служит на пограничном посту «Мутвица». Находился в наряде по проверке документов на въезд в пограничную полосу. По службе характеризуется положительно», – сказано в сообщении Госпогранкомитета.Солдату вызвали скорую помощь, также на место прибыла следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.В каком состоянии находится пострадавший, в ГПК не уточнили.Читайте также:Грабителю было за 50, но жертвы увидели юношу – вот почему его искали пять летМужчина ограбил пенсионеров, угрожая им ломом (подробности).Не оставил следов, но забыл свою обувь. Вот как вычислили вора в БобруйскеМужчина обокрал знакомого и оставил на месте преступления пакет со своими туфлями (подробности).