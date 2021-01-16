Сегодня, 16 января суд Первомайского района Минска признал 22-летнего студента БГУ Евгения Калиновского виновным в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (это первая часть статьи 342 Уголовного кодекса) и насилии в отношении сотрудника милиции (статья 364). Парня приговорили к четырем годам лишения свободы с направлением в колонию общего режима. Кроме того, студенту нужно выплатить ОМОНовцам моральную компенсацию в размере 2 500 рублей.Парень не признал своей вины, считал, что не нарушал общественный порядок и не применял насилие в отношении сотрудников милиции, но пытался пресечь противоправные действия пострадавших граждан. Однако в ходе судебного заседания он принес извинения потерпевшим и частично компенсировал моральный ущерб, причиненный своими действиями - перечислил 500 рублей двум детским учреждениям.Инцидент произошел 14 июля, во время протестов по поводу нерегистрации Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Возле площади Победы в Минске завязалась драка. Сотрудники ОМОНа в черной форме избивали молодого парня и Евгений, вместе с другими небезразличными белорусами, вступился за него, - сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Весна».