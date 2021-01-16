Неделю назад на государственном телеканале «Россия 1» вышло интервью Александра Лукашенко. Он рассказал о введении комендантского часа, новой конституции, чемпионате мира по хоккею, своем единственном друге, реакции США на выборы в Беларуси, своем отношении к алкоголю, цене на российский газ, кукловодах Тихановской, своем нежелании лететь на олимпиаду в Токио и даже о том, что у него есть права на вождение трамвая. А еще – о встрече с оппозицией в СИЗО КГБ и Марии Колесниковой, которая отказалась участвовать во встрече.Сейчас появился кусочек, который не вошел в интервью:- Ничего чрезвычайного, если можно так выразиться, по сравнению с предыдущими итогами выборов не произошло. Единственное что по времени растянулось, - сказал Лукашенко. Он отметил, что в стране «каждый раз после президентских выборов обязательно происходят перевороты машин, сжигание гаишных машин, а в 2010 году штурм дома правительства». По его мнению, в этом году протесты растянулись из-за закрытия границ:- Даже вы закрыли от нас границы. И те несколько тысяч человек, которые работали в России, вы их оттуда выдавили. Они здесь остались, а работать не хотят (…) И они там по 10, по 12 тысяч последнее время ходили, а фотографировали ситуацию и в телеграм-каналы выдавали 200 тысяч.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Зачем во время ужина Александра Лукашенко с российской журналисткой по столу ходила белая собака? Шпиц, которого Лукашенко берет с собой на многие мероприятия, ходил по столу между блюдами и приборами