Ситуация с вероятной отменой в Беларуси предстоящего чемпионата мира по хоккею продолжает накаляться. Крупные спонсоры, поддерживающие турнир на протяжении многих десятилетий начинают отказываться от спонсорства в случае, если чемпионат все же проведут в Беларуси. Причина – политическая ситуация и нарушение прав человека в Беларуси. 16 января представители известного немецкого косметического бренда Nivea Men заявили, что компания не будет спонсором чемпионата мира по хоккею 2021 года, если турнир не перенесут из Беларуси. Чуть позже об аналогичных планах заявил крупнейший производитель автомобилей в Чехии – компания SKODA: компания была спонсором чемпионатов мира по хоккею 28 лет подряд!Теперь пришла пора заявить о ситуации известному швейцарскому производителю часов Tissot:- Для Tissot спорт лежит в основе нашей философии, и мы являемся поклонниками хоккея с шайбой более 25 лет. Права человека, безусловно, являются фундаментальной ценностью нашего бренда. Мы направили свои опасения в Международную федерацию хоккея и ждем разъяснений, - ответили в корпоративном Инстаграм-аккаунте представители бренда на многочисленные призывы пользователей бойкотировать чемпионат в Беларуси.Напомним, компания Tissot является партнером Международной федерации хоккея с 1996 года.- В дальнейшем компания Tissot оказывает спонсорскую поддержку хоккейной сборной Швейцарии на местном уровне и становится спонсором чемпионов мира по хоккею, - заявляли ранее в компании.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Решается судьба чемпионата мира по хоккею в Минске: Лукашенко встречается с Рене Фазелем. На встрече с главой Международной федерации хоккея 11 января, видимо, будет принято решение о проведении или переносе чемпионата мира по хоккею 2021 годаФазель рассказал, когда будет принято решение о месте проведения чемпионата мира по хоккею. Он добавил, что Международная федерация хоккея на данный момент использует все ресурсы, чтобы точно понять ситуацию в БеларусиФазель назвал истинную цель своей встречи с Лукашенко. Он также заявил, что дал понять, при каких условиях турнир пройдет в Минске