16 января в Минске проходит традиционный президентский прием по случаю Старого Нового года. Собирается весь цвет нации: чиновники, спортсмены, артисты, журналситвы государственных СМИ. Уже который год все происходит в выставочном центре «Белэкспо», который находится по соседству с Дворцом Независимости. Вот как праздник проходил в 2019 году: Александр Лукашенко раздал награды, а артисты изобразили героев советских фильмов - звания и награды традиционно сыплются как из рога изобилия. Главной приглашенной звездой в этом году стал Стас Михайлов, который исполнил 8 песен – именно с ним больше всего фотографировались в кулуарах артисты. Среди гостей были также Николай Басков, Тамара Гвердцители и Таисия Повалий.Праздник традиционно начинается с выступления Александра Лукашенко. Вот что он сказал в этот раз:- В 2020-м нам фактически объявили войну. И развязана она была не против Президента, госслужащих, силовых структур, а против сильного государства в целом. Государства, которое, несмотря на скромное место на карте мира, может позволить себе проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику, - Лукашенко. - Именно в этом причина. Если бы мы были слабыми, с нами бы разобрались без этих событий и без войны. Если бы мы были очень сильными, допустим, как Китай, нам бы не предъявляли такие претензии. Хотя и Китай шатали, да еще как: помните гонконгские события?ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Дворец Независимости в Минске: зимний сад, 3D-кинотеатр и вертолетная площадка. «Комсомолке» удалось заглянуть в официальные документы и прикинуть, как устроена резиденция изнутри