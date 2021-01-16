Екатерина Андреева и Дарья Чульцова обвиняются в причинении ущерба «Минсктрансу» в размере 11 562 рубля, сообщает «Белсат». Об этом родственникам Екатерины рассказал адвокат. Журналисток обвиняют в том, что они принимали активное участие и даже руководили «групповыми действиями, грубо нарушающими общественный порядок», что привело к нарушению работы общественного транспорта.Напомним, что речь идет о так называемой «Площади Перемен», где Екатерина и Дарья вели репортаж в прямом эфире. В это время на площадке проходило траурное мероприятие, посвященное смерти местного жителя 31-летнего Романа Бондаренко. Собрашихся начали разгонять силовики.По версии следствия, «грубо нарушили общественный порядок». Следствие утверждает, что стрим Катерины и Дарьи стал причиной остановки 13 автобусных маршрутов, трех троллейбусных и трех трамвайных маршрутов. Ущерб «Минсктрансу» оценивается в 11 562 рубля 14 копеек. Екатерина Андреева и Дарья Чульцова сейчас находятся в СИЗО - еще с 15 ноября. Журналистам предъявлено обвинение по части 1 ст. 342 УК РБ - дело уже направлено в суд. Правозащитники признали Катерину и Дарью политзаключенными.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Силовики пришли к журналистке tut.by, которая писала статью о Романе Бондаренко. Катерина Борисевич готовила материал о Романе Бондаренко и может проходить по уголовному делу о «разглашении врачебной тайны»