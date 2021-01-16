Эта история случилась в первые дни после выборов, а именно – 13 августа. 16-летний Тимур Мицкевич попал в реанимацию – его туда привезли из РУВД. У Тимура была закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, сломанная челюсть, разорванное небо и повреждение тканей в горле. Какое-то время подросток находился в медикаментозной коме. 3 сентября Тимура увезли на допрос по статье «Массовые беспорядки». Следователи утверждали, что несовершеннолетний активно участвовал в массовых беспорядках и был причастен в нападению на водителя автомобиля МАЗ. Со слов следователей, Тимур виден на записях с камер видеонаблюдения 10 августа, где проходили массовые акции протеста. Тимуру стало плохо и из Следственного комитета его увезли в больницу. Он был в реанимации, а в день своего исчезновения подростка перевели в обычную палату. Родственники рассказали, что Тимура не собирались выписывать.25 сентября стало известно, что от внутреннего кровотечения умерла мама Тимура: «В семье осталось 7 детей. Кто будет их опекуном - вопрос». Новостей о Тимуре все еще не было.А 8 сентября Тимур пропал – ушел из больницы в неизвестном направлении. К его поиску близки подключили поисково-спасательном отряде «Ангел». С тех пор новостей не было. И вот сейчас выяснилось: Тимур жив и находится в безопасности, об этом сообщается на странице сообщества BLR R, которое помогает с реабилитацией в Чехии пострадавших белорусов. Скорее всего, именно в этой стране Тимур сейчас и находится.