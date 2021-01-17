Авария с тремя авто произошла в Минске в субботу, 16 января, сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.Известно, что на внутреннем кольце МКАДа столкнулись сразу три машины, одна из которых - авто ГАИ. Предварительно установлено, что 40-летний мужчина на легковом «Рено» ехал от Игуменского тракта в стороны улицы Стебенева. Водитель ошибся с выбором скорости и не учел сложные погодные условия из-за чего не справился с управлением. Легковушка врезалась прямо в патрульную машину ГАИ - «Джили».- В момент ДТП госавтоинспекторы оформляли другое дорожное происшествие. От удара по инерции «Джили» проехала вперед и ударила «Ситроен». Пострадавших в аварии нет, - прокомментировали в УГАИ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:ДТП в элитном поселке Минска: столкнулся «Порш» за 100.000 евро и «Лада». И вот чем все закончилось.Такие аварии бывают не только в анекдотах. «Врезался в шестисотый «Мерседес» дед на «Запорожце»… (подробности).В Минске женщина на KIA врезалась в троллейбус, а потом в маршрутку.Водитель в больнице, правоохранительные органы проводят проверку (подробности).Вот что стало с легковой SKODA после столкновения с МАЗом МЧС в Гродно.Машина спасателей ехала на происшествие с включенными маячками, но дорогу ей не уступили (подробности).