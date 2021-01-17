О том, что умер основатель «Белиты» и гендиректор ЗАО «Витэкс» Виктор Терещенко, ресурсу tut.by сообщили его родные.Известно, что 82-летний предприниматель в последнее время сражался с коронавирусной инфекцией.- У Виктора Алексеевича было еще много идей. Он планировал, что выпишется из больницы и дальше продолжит работать, но все случилось по-другому, - пояснил собеседник ресурса.Напомним, что Виктор Терещенко стоял у истоков создания белорусской косметики. Он стал и одним из тех, кто первым продемонстрировал пример успешного сотрудничества с зарубежными партнерами.По профессии именитый бизнесмен был инженером-механиком и к косметике был далек. Но идея открыть производство шампуней оказалась необходимой. Было много поисков иностранного партнера-инвестора, откликнулась молодая фирма из Италии GVF.- Они давали технологии, рецептуру, оборудование - это было космосом. Сложности тоже космические… Например, когда формировался уставной фонд предприятия курс доллара составлял 72 копейки. Приезжая итальянец поражался, что за 100 советских рублей нельзя поесть в ресторане. А ответить ему было нечего, так как это так и было, - рассказывал в интервью сам Терещенко.В далеком 1989-ом году было зарегистрировано небольшое производство по выпуску 6 наименований товаров. Так по факту «Белита» стала первым СП в Беларуси.На данный момент, сотрудничество «Белиты» и «Витекса» тесно переплетено между собой, прежде всего, маркетингом и разработками.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Бренды, которые выбирает молодежь: «Санта Бремор», Mark Formelle и «Белита-Витэкс».Социологи оценили популярность белорусских и зарубежных брендов продуктов, одежды и косметики (подробности).Лукашенко пообещал, что перейдет на белорусскую косметику.Президент посетил ЗАО «Витэкс» (подробности).