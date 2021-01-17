22-летний Егор Шарангович стал первой звездой матча, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Бостон Брюинз» 2:1. За 2 секунды до конца овертайма Егор реализовал выход один на один и принес победу «дьяволам». А ведь это был только второй матч минчанина в НХЛ.Этот гол вошел в историю. Егор Шарангович стал вторым игроком «Дэвилз» (после Меррилла в 2014), кто забил свой первый гол в овертайме и четвертым в лиге, кто смог так отличиться в течение своих первых двух матчей. До него: Тим Суини (1990) Сергей Немчинов (1991) Кирилл Капризов (в минувший четверг).Традиционно в каждом матче выбирают трех лучших игроков. Так вот Егор Шарангович был признан первой звездой матча.«Я считаю, что это лучший момент в моей хоккейной карьере», - сказал Шарангович сайту НХЛ. - Я счастлив, потому что мы выиграли. Мы набрали два очка и я забил свой первый гол в НХЛ».Шарангович убежал один на один после паса Северсона:«Это был хороший пас, я убегаю в отрыв, закрываю глаза и бросаю. Я взял эту шайбу на память. После сезона, я возьму ее домой\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Впервые за 5 лет в НХЛ есть белорусский хоккеист. Вот кто это.В НХЛ ворвался 22-летний белорус, который начинал с системы минского «Динамо» (подробности).Кто такой Егор Шарангович, который появился в основном составе «Нью-Джерси Дэвилз»?22-летний нападающий успешно прошел предсезонный отбор и в ночь на 15 января выйдет на лед в составе «дьяволов» (подробности).«Должно произойти чудо»: Фазель признал, что у Беларуси мало шансов на проведение ЧМ по хоккею.Кроме того, он прокомментировал свои фотографии с Лукашенко и Басковым (подробности).