Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что 16 января Александр Лукашенко на приеме-праздновании Старого Нового года заявил перед собравшимися чиновниками, спортсменами и журналистами госСМИ о том, что Беларуси фактически объявили войну.Также во время праздника Лукашенко заговорил о вытеснении традиционных средств информации: телевидения и газет современным медиа - интернетом. Видео этой части выступления опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».Однако по его словам, интернету грозит «увядание» уже в скором будущем. Он заметил, что не стоит принижать и забывать о классических СМИ. Мол, телевидение, газеты и книги себя не изжили. Поэтому он заметил, что идти на поводу у тех, кто считает иначе не стоит.При этом Лукашенко заметил, что интернет, в частности, телеграм-каналы сейчас являются мощным оружием.- Но это оружие только в какой-то части навсегда. Вот посмотрите: даже при моей жизни, не говоря уже о вас, вы увидите увядание вот этого вспыхнувшего фейерверка интернета, - предрек Лукашенко.Резюмируя он уточнил, что призывает всех не отказываться от «классики». По его словам, телевизор для большинства являются образом жизни и мышления.- Да, сегодня многие достали и начали тыкать в этот айфон-телефон (и так далее, разных марок). Но как только вы зашли в столовую, вы нажали кнопку - смотрите на экран. Куда-то пришли в гости - обязательно там работает телевизор. Это надо сберечь, - призвал он.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Лукашенко: «Ничего чрезвычайного после выборов-2020 не произошло».Появился кусочек, который не вошел в интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде (подробности).Стало известно, в чем обвиняют журналисток «Белсата», которые вели стрим из «Двора Перемен».По версии следствия, Екатерина Андреева и Дарья Чульцова нанесли ущерб «Минсктрансу» в размере 11 562 рубля (подробности).Эйсмонт, Кочанова и Виктор Лукашенко: Какие фамилии стоят на быстром наборе в телефоне Александра Лукашенко.«Золотой» телефон с орнаментом попал в кадры большого интервью «Россия 1» (подробности).