Возгорание в жилом доме в деревне Дубники, что в Островецком районе, произошло в субботу, 16 января. Подробности пресс-служба УМЧС по Гродненской области сообщила в суточной сводке происшествий.Так спасателям о возгорании стало известно около 13.20 часов. По вызову к горящему дому оперативно выехало подразделение МЧС. В доме были обнаружены погибшими два человека, отец, хозяин дома, и его дочь.- В результате возгорания уничтожены постельные принадлежности. Причина пожара еще устанавливается, - прокомментировали в УМЧС.Всего же за одни сутки в Гродненской области произошло три пожара. Погибли двое в Островецком районе, спасен сотрудниками МЧС один человек на пожаре в Дятловском районе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Пожар на дизельной электростанции в Витебске.Вот, что говорят в МЧС о возгорании на энергетической установке в областном центре (подробности).Сын пришел в гости к матери в Глубокском районе и погиб вместе с ней во время пожара.Причину возгорания устанавливают эксперты (подробности).