О пропавшем 16-летнем подростке из Кобрина, ранее сообщала пресс-служба МВД в официальном телеграм-канале «Разыскивает милиция». Известно, что кобринчанин Алексей Василак пропал еще 8 января. Около 07.00 утра он вышел из дома, собираясь поехать в Брест на учебу, но там он не появился и больше о себе знать не давал.Подростка объявили в розыск. Но все, что пока известно правоохранителям и родным молодого человека, что он может находиться в Витебске или уже в России. Об этом в соцсетях сообщил отец пропавшего юноши.Геннадий Василак рассказал, что в четверг, 14 января, семье позвонили из витебского придорожного кафе «Катюша», расположенном на Вороновском кольце на Витебщине. Звонивший рассказал, что видел там пропавшего Алексея с 21.00 до 22.00 вечера.- Без денег, еды и питья на попутном транспорте он добрался до Витебска с мыслью уехать в Россию на заработки, - считает отец пропавшего подростка.Родители думают, что их сыну Алексею Василаку каким-то образом удалось пересечь российскую границу в Лиозно. И, возможно, далее он движется в московском направлении.- Обращаемся к жителям Смоленской и Московской областей, с просьбой распространить фото пропавшего подростка и сообщить в полицию, представителям ПСО «Ангел» или нам, родителям (тел. +37529 836-22-00), если вам что-то известно, - попросил Геннадий Василак.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Кобрине пропал подросток, его нет дома с 8 января.Молодой человек ушел из дома рано утром и исчез (подробности).Пропавшего в Минске подростка нашли в лесу: поехал на пикник с девушкой.14-летний Владислав Ленчиков пропал 22 марта (подробности).