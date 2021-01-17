Белорусская теннисистка Виктория Азаренко 16 января прилетела из Лос-Анджелеса в Мельбурн, где пройдет турнир «Большого шлема». На борту находилось 79 человек, включая 24 теннисистов. После посадки у пассажиров рейса взяли тесты на коронавирус и выяснилось, что у одно члена экипажа и одного пассажира (не теннисиста) обнаружен COVID-19.В Австралии успешно борются с вирусом, в том числе благодаря очень строгим профилактическим мерам. Поэтому всех пассажиров отправили на 14-дневный карантин. В том числе и теннисистов. Кроме Азаренко это Слоан Стивенс, Кей Нисикори, Гидо Пелья и другие.Пострадали и теннисисты, прибывшие из Абу-Даби. Из этого самолета на карантин посадили в частности Анжелику Кербер, Светлану Кузнецову, Даяну Ястремску и других.В общем, на жесткий карантин попали 47 теннисистов.14 дней Азаренко придется провести в номере отеля, выйти нельзя даже на тренировку. В номер поставили велотренажер, но это даже в малой степени не сможет заменить полноценные занятия на корте.Утешиться Виктория может лишь тем, что после выхода из карантина у нее будет еще неделя, чтобы попытаться восстановить свои физические кондиции. Australian Open начнется 8 февраля. Хотя что такое одна неделя после 14-дневного простоя? Очевидно, что 47 человек заранее попали в неравные условия по сравнению с конкурентами.«Я не летела на одном из зараженных рейсов, но будет справедливо либо всех отправить на полный карантин, либо сдвинуть старт Australian Open на одну неделю. Провести две недели в гостиничном номере без тренировок - это безумие», - написала бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс в Твиттер.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Виктория Азаренко, победив Серену Уильямс, вышла в финал US Open.Белорусская теннисистка победила в драматичном поединке – 1:6, 6:3, 6:3. Ранее она никогда не выигрывала у Серены на турнирах «Большого шлема» (подробности).Посмотрите, как за год изменился сын Виктории Азаренко.Самая титулованная белорусская теннисистка в этом году удачно совмещала заботу о сыне с профессиональной карьерой (подробности).