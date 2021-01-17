О том, что из-за сильных морозов в Беларуси на воскресенье, 17 января, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в Белгидромете.Такой сильный минус наблюдается во многих регионах республики, говорят синоптики. И температура до -25…-29 градусов опускалась ночью почти по всей стране.В среднем же в ночные часы было -23…-29 мороза, и только в теплых регионах около -17…-22 градусов. Днем мороз немного ослабнет, и термометры покажут около -11…-17 ниже ноля. Но в некоторых регионах Беларуси мороз продолжит крепчать и в дневные часы, там будет не теплее -18…-20 градусов.В целом в течение дня будет переменная облачность. Местами по Беларуси пройдут небольшие метели. На дорогах все еще гололедица. Ветер при этом будет неустойчивым: то слабый, то умеренный.Одевайтесь потеплее, а лучше всего приготовьте теплый какао или чай, и оставайтесь дома!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Снова без отопления: что произошло в Новой Боровой 16 января.Это уже второй инцидент в этом микрорайоне за неделю (подробности).«Без еды и денег добирается в Россию на заработки»: поиски пропавшего в Кобрине 16-летнего парня продолжаются.Очевидцы заметили парня поздно вечером в придорожном кафе под Витебском, но дальше его след теряется (подробности).