О трагедии, которая произошла на территории Стародорожского района, БелТА проинформировали в пресс-службе УСК по Минской области.Так в агрогородке Старые Дороги ночью 17 января загорелся жилой дом. Прибывшими спасателями на месте трагедии было обнаружено тело погибшего 7-летнего ребенка. Мальчик сгорел на пожаре, выжили его 33-летняя мама, которая сейчас в реанимации, и 12-летняя сестра, которая также в больнице.Сейчас на месте возгорания работают следователи, назначены экспертизы. Предварительно, пожар мог произойти из-за перекала печи.Всего же в Минской области за прошедшие сутки произошло 12 пожаров, говорится в сводке МЧС. На пожаре в Пуховичском районе погибли два человека, в Стародорожском погиб 1 ребенок и два человека пострадали, в Любанском районе из огня спасли человека очевидцы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Островецком районе на пожаре в доме погибли отец и дочь.Спасатели прибыли по вызову оперативно, но спасти людей уже не успели (подробности).В Минске на МКАД легковушка в заносе врезалась в машину ГАИ.В этот момент гаишники на служебной Geely оформляли ДТП (подробности).