О том, что один из регионов Беларуси решил снизить курортный сбор, сообщило БелТА со ссылкой на официальный документ Гродненского горсовета депутатов.Так в Гродно местными властями принято решение о снижении курортного сбора. Документ депутаты приняли еще 29 декабря 2020-го года, а официально опубликовали его 17 января 2021-го года.Решено снизить до 3 процентов размер курортного сбора на территории Гродно.Уточняется, что по Налоговому кодексу в Беларуси ставка курортного сбора устанавливается, исходя из вида санаторно-курортного или оздоровительного учреждения (организации). Размер курортного сбора не может превышать 5 процентов.В Беларуси курортный сбор взымают с физлиц, кроме тех, кто направлен на оздоровление и санаторно-курортное лечение бесплатно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Поедете на съемки клипа»: турфирмы предлагают выезд туристов из Беларуси в Украину в обход запрета.По возвращению из Украины даже самоизоляцию соблюдать не требуется - ведь ездили «по работе» (подробности).В 2021 белорусы будут отдыхать на три дня меньше, чем в прошлом году, и на пять меньше, чем в 2019: считаем работу и отдых.На субботу-воскресенье выпадают многие праздничные дни, например, 9 мая, 3 июля и 25 декабря (подробности).