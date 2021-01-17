О том, что белорусского инвестора и бизнес-ангела Валерия Остринского задержали на хуторе, где он был с семьей, сообщила в соцсетях его супруга Татьяна Бакланова.По словам жены Валерия, с 16 января ее муж находится в Ивьевском РОВД. Ей удалось узнать, что супруг пребывает в заключении в нормальных условиях: его кормят и он тепло одет. Суд над ним запланирован на 10.00 утра в Ивье. Также Татьяна Бакланова рассказала после чего ее супруг был задержан.- С лета на колодце нашего домика на хуторе висел флаг с Погоней. Никому не мешал, ибо хутор, лес вокруг, деревня в стороне, - рассказала женщина в предыстории.В пятницу, 15 января, семья с детьми приехала на хутор на выходные. А уже в субботу в 08.00 утра приехали правоохранители. Милиционеры заявили, что на флаг пожаловались местные жители, и по заявлению силовики должны отреагировать.- Составили протокол. Если бы просто Погоня, то ок, но вот БЧБ-фон никак нельзя. Вписали одиночный несанкционированный пикет. Сказали ждать звонка с приглашением в Ивьевский суд, - пояснила действия правоохранителей Бакланова.Однако к вечеру того же дня, по словам жены Остринского, ситуация поменялась. Около 21.30 часов они увидели свет фар во дворе и приехали те же милиционеры, которые заявили, что поступил приказ задержать предпринимателя до суда.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Тимур Мицкевич, которого 13 августа жестко избили силовики, находится на границей в безопасности.Новостей от него не было с начала сентября. Сейчас выяснилось – он в Чехии (подробности).Лукашенко: «Ничего чрезвычайного после выборов-2020 не произошло».Появился кусочек, который не вошел в интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде (подробности).