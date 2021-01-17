ДТП с наездом на пешехода произошло в Минске, подробности 17 января сообщила пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома в телеграм-канале.Предварительно установлено, что направляясь по улице Янковского от улицы Ширмы к улице Чайлытко 45-летний водитель \\"Ауди\\" поворачивал на зеленый свет налево. В этот момент проезжую часть так же на разрешающий зеленый свет для пешеходов переходила 61-летняя горожанка. Женщина попала под колеса авто и была сильно травмирована.- Пострадавшую доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка, - прокомментировали в Госавтоинспекции.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:На МКАД в Минске легковушка в заносе врезалась в машину ГАИ.Гаишники на служебной Geely оформляли одно ДТП, когда произошло еще и второе (подробности).Трагедия в Стародорожском районе: умер 7-летний мальчик, его мама в реанимации.В СК рассказали о пожаре в жилом доме в агрогородке (подробности).