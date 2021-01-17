О том, что белорусы даже несмотря на сильные морозы все-таки вышли на протестные акции в очередное воскресенье, сообщила «Наша Нiва».Так на 162-ой день протестов со дня президентских выборов 9 августа 2020-го года протесты в Беларуси все еще не прекращаются. Ряд телеграм-каналов сообщил, что белорусы 17 января вновь вышли на дворовые акции и локальные протесты.Очевидцы замечали транспорт с БЧБ-символикой, прохожих с флагами, людей с БЧБ во время зарядки на морозе и даже на пробежке в лесном массиве. Акции прошли в некоторых районах Минска, Борисове, в Мядельском районе на Голубых Озерах и в других населенных пунктах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Беларуси задержали инвестора и бизнес-ангела Валерия Остринского.Жена предпринимателя рассказала, что в момент задержания они были вместе на глухом хуторе в белорусской деревне. Но там висел БЧБ-флаг и за ним приехали (подробности).Вот в чем обвинили журналисток «Белсата», которые провели стрим из «Двора Перемен».СК заявил, что корреспонденты Екатерина Андреева и Дарья Чульцова нанесли внушительный ущерб «Минсктрансу» (подробности).