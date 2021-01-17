Ранее «Комсомолка» уже публиковала заявление Рене Фазеля, главы Международной федерации хоккея (IIHF) о том, что у Минска слишком мало шансов на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021-ом году.И все же окончательное решение будет приниматься только в понедельник, 18 января, информирует ТАСС.В интервью информагентству президент IIHF отреагировал на заявления главных и многолетних спонсоров Федерации. Напомним, накануне автомобилестроительный гигант «Шкода» (Чехия) и бренд косметики для мужчин Nivea Men («Нивеа мен») официально заявили, что если ЧМ по хоккею 2021 года пройдет в Беларуси, то они откажутся от спонсорства.Рене Фазель уточнил, что решение о совете по чемпионату принималось до этих ультимативных заявлений спонсоров, но заметил, что и это станет важным фактором при принятии окончательного решения.- Мы и раньше знали, что за неделю до нашего визита в Минск Фонд спортивной солидарности Беларуси написал письма спонсорам IIHF. И призвал их не поддерживать турнир и бойкотировать его. Сейчас нас есть серьезные проблемы как со спонсорами, так и с политической стороны, - констатировал чиновник от спорта.Напомним, все меньше времени остается до чемпионата. Изначально он должен был пройти с 21 мая по 6 июня в двух столицах, Риге и Минске. Но поствыборные протесты и напряженная политическая ситуация поставили под вопрос проведение чемпионата в Беларуси.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Тихановская прокомментировала заявление Фазеля про Чемпионат мира по хоккею. Вот что она сказала.«Визит Рене Фазеля в Минск показал непоследовательность, которая может навредить репутации самой IIHF» (подробности).Решается судьба чемпионата мира по хоккею в Минске: Лукашенко встречается с Рене Фазелем.На встрече с главой Международной федерации хоккея 11 января, видимо, будет принято решение о проведении или переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года (подробности).Белорус Шарангович забил за «Нью-Джерси» и вошел в историю НХЛ.Нападающий принес победу своему клубу за 2 секунды до окончания овертайма (подробности).