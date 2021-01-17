Минздрав Беларуси в официальном телеграм-канале сообщил статистику по заболеваемости коронавирусом на воскресенье, 17 января.Так стало известно, что за прошедшие сутки в республике диагноз коронавирус подтвердился еще у 1 тысячи 924 человек. Таким образом, с начала пандемии «ковидом» заразились в Беларуси уже 225 тысяч 461 человек.- За сутки в Беларуси выписаны 2 тысячи 532 пациента, - рассказали и статистику выздоровевших в ведомстве.В общем, с начала пандемии в стране переболели и были выписаны из медучреждений 209 тысяч 208 «ковидных» пациентов.К сожалению, обновилась и статистика смертности от коронавирусной инфекции - еще 9 умерших за сутки. За все время в Беларуси умерли 1 тысяча 582 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.О тестах в Минздраве сказали, что их уже выполнено более 4,25 миллиона штук, и только за последние сутки было сделано 21 тысяча 50 исследований.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Стало известно, от чего умер основатель и гендиректор «Белиты» Виктор Терещенко.Именитый белорусский бизнесмен скончался от коронавируса на 83 году жизни (подробности).Коронавирус в Беларуси, последние новости на 16 января 2021 года: ВОЗ следит за расследованием гибели вакцинированных, а ученые гадают по слюне.Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на субботу, 16 января 2021 года (подробности).