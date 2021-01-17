О том, что в Соединенных Штатах несколько десятков человек скончались, получив прививки вакцинами от коронавируса, сообщил телеграм-канал RT со ссылкой на ресурс The Epoch Time.Уточняется, что смерть у тех, кто привился от коронавируса, наступала по-разному. Кто-то умер в течение нескольких суток после введения вакцины, а у кого-то, как это случилось с 93-летним пациентом, смерть наступила в течение пары часов после вакцинации. Все случаи объединило только то, что у привитых от «ковида» наступали опасные для жизни осложнения.Всего американцы сообщали в Минздрав о 96 опасных для жизни осложнениях после введения вакцин. Еще 24 привитых пациента заявили об утрате трудоспособности после получения вакцины. Выжили, но были госпитализированы 225 привитых пациентов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Новополоцке скоропостижно умер 36-летний чиновник, приближенный к мэру.Родные рассказали от чего умер молодой чиновник Алексей Станевич (подробности).Александр Лукашенко заявил, что не намерен вакцинироваться от коронавируса.Он также добавил, что иммунитет выработан, а значит будет легче (подробности).