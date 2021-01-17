- Текущая ситуация в Беларуси, а также политика правительства, обращение с демонстрантами и очевидные нарушения прав человека в Беларуси глубоко противоречат убеждениям и ценностям LIQUI MOLY. По этой причине LIQUI MOLY откажется от спонсорства Чемпионата мира по хоккею с шайбой, если комитет IIHF примет решение о проведении соревнований в Беларуси, — такое заявление появилось в официальном аккаунте компании в Инстаграм.Вчера об отказе от спонсорства заявил главный официальный спонсор ЧМ — автомобильный производитель Skoda.16 января автомобильный производитель Skoda заявил, что отказывается быть спонсором ЧМ. Компания в течение 28 лет была партнером чемпионатов мира IIHF.- Мы горды тем, что в течение 28 лет являемся партнером чемпионатов мира Международной федерации хоккея. Но мы также уважаем и продвигаем права человека. Таким образом, SKODA откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею 2021 года, если будет подтверждено, что Беларусь будет соорганизатором этого мероприятия, – сказано в заявлении.Накануне о таком же решении объявил еще один известный бренд. Компания Nivea откажется от спонсорства ЧМ по хоккею, если турнир не перенесут из Беларуси. Такое заявление появилось в соцсетях бренда после того, как пользователи оставили многочисленные комментарии с просьбой не поддерживать турнир.Швейцарский производитель часов Tissot так ответил на призыв не спонсировать чемпионат мира по хоккею в Беларуси:- Для Tissot спорт лежит в основе нашей философии, и мы являемся поклонниками хоккея с шайбой более 25 лет. Права человека, безусловно, являются фундаментальной ценностью нашего бренда. Мы направили свои опасения в Международную федерацию хоккея и ждем разъяснений, - ответили в корпоративном Инстаграм-аккаунте представители бренда на многочисленные призывы пользователей бойкотировать чемпионат в Беларуси.