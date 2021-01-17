Елена Гнаук живет в деревне Ткачи Пружанского района. 63-летнюю женщину не раз задерживали в Бресте за участие в акциях протеста. Как сообщает «Брестская газета», 15 января ей предъявили обвинение по части 1 статьи 342 УК.События, о которых идет речь в обвинении, произошли в Бресте 13 сентября. Тогда акция протеста завершилась хороводом на перекрестке бульвара Космонавтов и проспекта Машерова, протестующих разгоняли с помощью водомета. Следствие считает, что Елена Гнаук вместе с другими людьми умышленно приняла активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Их действия привели к нарушению работы транспорта, предприятий и организаций. В документе сказано, что ущерб троллейбусному парку из-за простоя составил 619 рублей 55 копеек, автобусному – 40 рублей 37 копеек.«Бресткой газета» Елена Гнаук рассказала, что по делу проходят около 50 человек, суды начнутся 20 января. От адвоката женщина отказалась, хочет защищать себя сама.- Дорогу я не перекрывала. Вначале мне хотели предъявить организацию данного мероприятия. Изъяли телефон и рыскали по сети, но так ничего не обнаружили, никакой интересной переписки, – отметила Елена Гнаук.