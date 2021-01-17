Женская куртка была украдена из магазина в Минске по улице Дзержинского 19 сентября. Пуховик стоил 340 рублей. Московский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье «Кража».Подозреваемую сейчас ищут. На видео, которое распостранил СК – женщина с ребенком. Она снимает темную куртку с вешалки и кладет в свою сумку.СК просит сообщить, если вам что-то известно о личности девушки с ребенком по телефонам 8017 3929713 или 8044 500 31 11.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:ДТП в элитном поселке Минска: столкнулся «Порш» за 100.000 евро и «Лада». И вот чем все закончилосьТакие аварии бывают не только в анекдотах. «Врезался в шестисотый «Мерседес» дед на «Запорожце» (Читать далее)В Витебске попался даже финансовый аналитик! Мошенники продолжают чистить банковские карты белорусовМужчине сообщили, что от его имени поступила заявка на оформление крупного кредита (Читать далее)