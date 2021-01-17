Доктор исторических наук Леонид Лыч скончался 17 января. Восьмого февраля ему исполнилось бы 92 года. Несколько недель он находился в больнице, лечился от коронавируса.- Усе гады незалежнасці Беларусі спадар Леанід выступаў яе непахісным абаронцам, - написала на своей странице в Facebook председатель ТБМ Елена Анисим. - Ён не шкадаваў сіл і пісаў шмат артыкулаў пра важнасць беларускай мовы і абароны нашай культуры. Нам застаюцца яго кнігі, яго выступы . Нам застаецца яго клопат пра Бацькаўшчыну. Адыходзяць магікане беларускай справы. Наша ўдзячнасць і светлыя ўспаміны!Леонид Лыч родился в деревне Могильно Узденского района Минской области. Он окончил Минский статистический техникум, военное училище, исторически факультет Башкирского пединститута в Уфе. С 1962 года работал в Институте истории Академии наук БССР. Леонид Михайлович – соавтор книг «Гісторыя Беларускай ССР», «Гісторыя рабочага класа БССР», «Гісторыя Мінска», автор книги «Нарысы гісторыі Беларусі», монографий, в том числе – «Беларуская нацыя і мова», «Назвы зямлі беларускай», «Гісторыя культуры Беларусі».