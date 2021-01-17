По информации лишенного регистрации в Беларуси правозащитного центра «Вясна», на 19 часов было известно о задержании в Беларуси 7 человек. Среди них - Анастасия Калашникова, фельдшер выездной бригады, многократная чемпионка и призёрка чемпионата РБ по тайскому боксу и кикбоксингу, призёрка международных турниров. Ее задержали на ст. м. Пушкинская, недалеко от стихийного мемориала в память об Александре Тарайковском.17 января - 162-ой день протестов со дня президентских выборов. Сегодня белорусы выходили на дворовые акции и локальные протесты.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Беларуси задержали инвестора и бизнес-ангела Валерия ОстринскогоЖена предпринимателя рассказала, что в момент задержания они были вместе на глухом хуторе в белорусской деревне. Но там висел БЧБ-флаг и за ним приехали (подробности).Вот в чем обвинили журналисток «Белсата», которые провели стрим из «Двора Перемен»СК заявил, что корреспонденты Екатерина Андреева и Дарья Чульцова нанесли внушительный ущерб «Минсктрансу» (подробности).