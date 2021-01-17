Беларусь упала в мировом рейтинге безопасности стран. Данные за 2021 год приводит сервис Numbeo, который сравнивает индекс безопасности во всех странах мира.В 2019 и 2020 году Беларусь в мировом рейтинге безопасности стран занимала 16 место. В 2021 году – упала сразу на 114 место из 135.Перед Беларусью в рейтинге на 112-ом месте находится Зимбабве, на 113-ом – Доминикана, на 115-ом – Кения, а на 116-ом – Ливия.В данном рейтинге Беларусь занимает наихудшее место в Европе.По данным сервиса самой безопасной страной на начало 2021 года был признан Катар, а самой небезопасной – Венесуэла.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Акции протеста 2020 года в Беларуси в снимках фотографов «Комсомолки»: лучшие фото.Вспоминаем события после президентских выборов 9 августа 2020 в Беларуси благодаря кадрам наших фотокорреспондентов Павла Мартинчика и Святослава Зоркого. (подробности)«Ходили в так называемом хороводе»: 67-летнюю минчанку оштрафовали на 870 рублей, за день до того осудили ее 89-летнюю маму.Теперь в течение месяца семье нужно оплатить два штрафа – 1740 рублей в сумме. (подробности)