Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в эфире программы неделя на телеканале СТВ рассказал, что в Беларуси сохраняется тенденция по снижению заболеваемости пневмониями.- На данный момент можно говорить о том, что и до наступления новогодних праздников, и после них, у нас наблюдается снижение случаев заболевания пневмониями. Данная тенденция является устойчивой. Но не отрицаю, что с начале или с середины февраля может быть замечен небольшой их рост в связи с сезонным гриппом. Но он (рост – Ред.) может быть сглажен, так как 40% населения было своевременно привито от гриппа. К слову, никого из людей не нужно было упрашивать и информировать – все шли по своему желанию прививаться. Все те, кто не имел противопоказаний к вакцинации и подходил под критерии, были провакцинированы, - заявил Пиневич.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Поедете на съемки клипа»: турфирмы предлагают выезд туристов из Беларуси в Украину в обход запрета.По возвращению из Украины даже самоизоляцию соблюдать не требуется - ведь ездили «по работе». (подробности)Самоизоляцию оплатят и дадут больничный без врача: что в Беларуси в 2021 году разрешили делать для заболевших работников.Во время пандемии коронавируса в Беларуси расширили права работников. Новые правила уже вступили в силу и коснутся практически каждого! Рассказываем подробности. (подробности)