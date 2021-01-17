Глава Министерства здравоохранения Дмитрий Пиневич в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ рассказал, когда обычный белорус сможет привиться от COVID-19.- Белорусы смогут привиться от коронавируса приблизительно в апреле. На тот момент мы уже должны будем закончить вакцинацию наиболее уязвимых групп населения, среди которых медицинские работники, сотрудники транспорта, педагоги, сотрудники СМИ. И после этого начнем работать уже с другими группами населения, - отметил Пиневич.По его словам, уже был подписан контракт на 170 тысяч вакцин «Спутник V».- И это первая партия вакцин, которая поступила к нам. Она была разбита на несколько мелких партий. До Нового года мы получили 20 тысяч вакцин. Была проведена проверка качества их безопасности. На данный момент происходит вакцинация медиков. Уже в ближайшее время мы получим следующую партию, которой планируем привить педагогов. В первом квартале 2021 года мы должны выпустить уже под белорусским брендом вакцину «Спутник V» совместно с российскими коллегами на базе предприятия «Белмедпрепараты», - заявил глава Минздрава.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Глава Минздрава рассказал, что в Беларуси сохраняется тенденция по снижению заболеваемости пневмониями.Пиневич отметил, что с начала февраля может быть замечен небольшой рост пневмоний. (подробности)«Поедете на съемки клипа»: турфирмы предлагают выезд туристов из Беларуси в Украину в обход запрета.По возвращению из Украины даже самоизоляцию соблюдать не требуется - ведь ездили «по работе». (подробности)