Алексей Навальный в воскресенье, 17 января, был задержан в аэропорту «Шереметьево» на паспортном контроле. В УФСИН прокомментировали задержание Алексея Навального. Об этом сообщает агентство ТАСС.- В аэропорту «Шереметьево» 17 января, в воскресенье, сотрудники полиции задержали Алексея Навального. Он находился в розыске с 29 декабря 2020 года за многократные нарушения испытательного срока. Мера пресечения в отношении Навального решится в суде. До этого момента он будет находиться под стражей, - написано в сообщении.Перед своим задержанием Алексей Навальный успел пообщаться с журналистами. Он сказал, что счастлив вернуться в Москву.- Я очень счастлив, что вернулся в Москву. Правда, это лучший день в моей жизни за последние пять месяцев. И это несмотря на то, что Германия – прекрасная страна. Я ничего не боюсь и знаю, что пройду паспортный контроль, а после этого поеду домой. Я уверен в том, что криминальные дела в отношении меня были сфабрикованы, - заявил Навальный.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Друзья и коллеги – о заявлении МВД про медиаменеджера Андрея Александрова: «Это все очень странно».По версии милиции, журналист и медиаменеджер оплачивал штрафы других людей, тем самым финансируя протесты. (подробности)