В Следственном комитете выясняют причины гибели 31-летнего мужчины в Новой Боровой. Об этом сообщает БелТА.- Следователи проводят проверку по факту смерти 31-летнего мужчины в Новой Боровой, - рассказала официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.На месте случившегося работали сотрудники следственно-оперативной группы. Устанавливаются причины произошедшего.В воскресенье, 17 января, в различных телеграм-каналах появилась информация о том, что в Новой Боровой на улице Леонардо да Винчи с 8 этажа выпал человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Минске Audi сбила на пешеходном переходе женщину: она в больнице.Водитель не пропустил пешеходов на «зебре», совершая поворот. (подробности)В Стародорожском районе в огне погиб 7-летний мальчик, его мама в реанимации.Из горящего дома смогли спаслись только 12-летняя девочка и 33-летняя женщина. Вот что говорят в СК. (подробности)