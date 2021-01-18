Положительные результаты тестов ПЦР у человека могут быть спустя много недель после инфицирования COVID-19. Однако это не означает, что он заразный.Такое заявление сделала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.– Чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус. Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение 8-9 дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны, – рассказала эксперт, ее цитирует «Российская газета».Также Вуйнович пояснила, почему рекомендуется придерживаться карантина в течение 14 дней. По ее словам, этот совет связан с имеющимися данными об инкубационном периоде. В настоящее время известно, что средний инкубационный период составляет 5-6 дней, верхняя граница – 14 дней. На этом и основаны рекомендации ВОЗ касательно карантина.Читайте также:Ученые рассказали, остаются ли заразными переболевшие коронавирусомОни также выяснили, что появившийся у выздоровевших после COVID-19 иммунитет на 83% больше защищает от повторного инфицирования по сравнению с теми, кто не болел (подробности).Врач назвал два лекарства, которые нельзя использовать при COVID-19Он призвал быть особенно осторожными людей с сердечными заболеваниями (подробности)Стало известно, когда обычный белорус сможет привиться от COVID-19Глава Минздрава отметил, что это произойдет в тот момент, когда будет проведена вакцинация более уязвимых групп населения (подробности).