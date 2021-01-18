Трагедия произошла в ночь на 17 января в Бресте по улице Морозова. В половине первого около одной из многоэтажек нашли тело 14-летнего подростка. Он выпал с балкона на 11 этаже здания.Информацию подтвердили правоохранительные органы.-Следственно-оперативной группой во время осмотра установлено, что предположительно юноша выпал с общего балкона, который находится на 11 этаже, - сообщил Zarya.by официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.Брестский межрайонный отдел Следственного комитета по факту гибели юноши проводит проверку, назначена судмедэкспертиза.По информации телеграм-канала Брест: слухи и факты, в тот вечер компания молодежи отмечала день рождения девушки на съемной квартире в этом доме. Погибшего юношу звали Роман. Как пишут в комментариях его друзья, в момент трагедии подросток находился на балконе один.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Минске на балконе висела девушка, вот как ее спасалиСотрудники МЧС добрались до девушки по лестнице и поддерживали, чтобы она не упала. Что было дальше, читайте ЗДЕСЬ.