Смертельный пожар произошел в Минске 17 января, в результате возгорания погиб мужчина. Об этом сообщается на сайте МЧС.Спасатели получили сообщение о найденном человеке с ожогами и без признаков жизни в 14:25. Информация им поступила от оперативного дежурного ГУВД Мингорисполкома.Тело мужчины нашли в доме по ул.Полиграфическая,13 в Минске.«В ходе разбирательства установлено, что около 13:10 при посещении квартиры хозяином, был обнаружен обгоревший труп брата в кровати жилой комнаты (3х3 м) и признаки пожара (обгоревшая кровать и постельные принадлежности на S=2 кв.м)», – рассказали подробности в МЧС.Огонь также повредил имущество, оказалась закопчена жилая комната. Подразделения МЧС не привлекались. Причина пожара устанавливается.Читайте также:В Бресте 14-летний подросток упал с 11 этажаЮноша разбился насмерть, правоохранительные органы проводят проверку (подробности).Сын пришел в гости к матери в Глубокском районе и погиб вместе с ней во время пожараПричину возгорания устанавливают эксперты (подробности).В Островецком районе на пожаре в доме погибли отец и дочьСпасатели прибыли по вызову оперативно, но спасти людей уже не успели (подробности).