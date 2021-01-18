На Национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление Министерства здравоохранения Беларуси №120 от 31 декабря 2020 года, в котором устанавливается максимальное количество наркотических средств и психотропных веществ, которое разрешено изготавливать, производить, перерабатывать и хранить юридическим лицам.В постановлении есть перечень из 44 наркотических средств и 56 психотропов, с которыми могут производить указанные действия юридические лица. В зависимости от вида вещества, разрешается хранить, производить, перерабатывать от 1 грамма до двух тонн. В частности, героина – 1 грамм, амфетамина – 2 грамма, кокаина – 50 граммов, морфина – 12 килограммов.Этот документ не относится к некоторым юридическим лицам, в частности, к организациям, которые входят в систему органов внутренних дел, госбезопасности, следственного комитета, вооруженных сил, пограничной службы, других войск и формирований, органов прокуратуры, таможенных органов.