Белорусская железная дорога обнародовала статистику несчастных случаев за 2020 год. Всего на железной дороге за этот период произошло 102 случая непроизводственного травматизма, в том числе два случая травмирования током контактной сети. Это на семь случаев меньше, чем в 2019 году.-При этом в 2020 году пострадали 6 несовершеннолетних, четверо из них погибли, - сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.Основная причина несчастных случаев – то, что люди игнорируют простейшие меры безопасности, отметили в пресс-службе. Водители нарушают правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов, пешеходы переходят пути в наушниках или разговаривая по мобильному телефону. Многие находятся в зоне повышенной опасности в нетрезвом состоянии – так, 58 человек из тех, кто пострадал или погиб в результате несчастного случая на железной дороге, были в состоянии алкогольного опьянения.-За нарушение правил перехода железнодорожных путей или нахождения на них в неположенном месте предусмотрена административная ответственность, - напомнили в БелЖД.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Мужчина попал под поезд в ГомелеВот что произошло на станции Гомель-Нечетная 8 марта. ПОДРОБНОСТИ.