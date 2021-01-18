Православные 18 января празднуют Крещенский сочельник. Это вечер перед одним из самых важных христианских праздников – Богоявлением или Крещением Иисуса Христа Иоанном Крестителем, который отмечается 19 января.Праздник, ассоциируется с крещенскими морозами, в этом году погода выдалась соответствующей. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильных морозов (столбики термометров ночью опустились до отметки в -29°C).С Крещенским сочельником у верующих связаны различные традиции и приметы.Что можно делать в Крещенский сочельникПравославные соблюдают строгий однодневный пост в этот день. Верующие считают, что нельзя есть до появления первой звезды. После праздничной службы православные едят постную кутью.Кроме того, 18 января принято освящать воду. Ее называют крещенской и хранят дома целый год. Ставят ее обычно рядом с иконами дома. Верующие считают, что такая вода сохраняет свои целебные свойства до следующего Крещения.Важно в этот день совершать добрые дела, помогать нуждающимся.Чего нельзя делать в Крещенский сочельник18 января нельзя гадать, поскольку церковь считает это грехом.Нельзя ссориться и злиться, вступать в конфликты, верующие считают, что лучше провести день в молитве.В Крещенский сочельник не употребляют спиртное, поскольку соблюдают пост. Считается, что нельзя есть до первой звезды.Также стоит отказаться от сквернословия и сплетен, не нужно вести пустые разговоры.Кроме того, христиане верят, что нельзя в вечер перед Крещением плакать и предаваться негативным мыслям, упрекать себя в чем-то, поскольку обижаться на судьбу – это как не верить в бога.Читайте также:Сколько продержатся сильные морозы в Беларуси, рассказали синоптикиВ ближайшие несколько дней они будут усиливаться (подробности).Стало известно, где оборудуют места купания на Крещение в Минске в 2021 годуГородские власти обещают сопроводить ритуал архитектурной вырезкой на льду и подсветкой, а также напоить желающих чаем и глинтвейном (подробности).